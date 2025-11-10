São José dos Campos participa da agenda climática na COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), em Belém (PA), com uma delegação que irá apresentar projetos focados em resiliência e soluções ambientais.
A participação da cidade acontece nos dias 11, 15 e 17 de novembro de 2025 com uma programação que inclui o debate sobre a rota metodológica para neutralidade de carbono, uma apresentação sobre gestão de emissões e a certificação internacional em ESG (Ambiental, Social e Governança).
No primeiro dia, o município fará parte da apresentação do Programa Cidade Carbono Neutro durante um evento na Green Zone da COP30. Este programa conta com 37 instituições e 120 pesquisadores de entidades científicas como o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), a Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e a USP (Universidade de São Paulo).
O foco é definir um caminho técnico em até dois anos para a criação de um método de preparo para neutralização de carbono para cidades brasileiras. Além disso, haverá debates sobre mudanças climáticas.
No segundo momento, a pauta é a gestão de emissões. A cidade foi convidada a detalhar o seu método de controle e inventário de emissão de gases. As práticas serão compartilhadas como um modelo reconhecido pela Anama (Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente). Este método é proposto como referência técnica para ser implementado em outros municípios brasileiros.
A delegação da cidade concluirá sua participação recebendo formalmente um reconhecimento de credibilidade técnica, a certificação ISO 37125. Esta certificação está alinhada a rigorosos padrões técnicos voltados para a área Ambiental, Social e Governança (ESG).
A presença de São José dos Campos na COP30 visa compartilhar conhecimento e metodologias, reunindo a gestão pública, o setor acadêmico e as entidades normativas em torno de projetos de política climática e desenvolvimento sustentável.