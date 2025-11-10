São José dos Campos participa da agenda climática na COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), em Belém (PA), com uma delegação que irá apresentar projetos focados em resiliência e soluções ambientais.

A participação da cidade acontece nos dias 11, 15 e 17 de novembro de 2025 com uma programação que inclui o debate sobre a rota metodológica para neutralidade de carbono, uma apresentação sobre gestão de emissões e a certificação internacional em ESG (Ambiental, Social e Governança).

No primeiro dia, o município fará parte da apresentação do Programa Cidade Carbono Neutro durante um evento na Green Zone da COP30. Este programa conta com 37 instituições e 120 pesquisadores de entidades científicas como o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), a Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e a USP (Universidade de São Paulo).