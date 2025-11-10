Na madrugada de domingo, por volta de 0h29, a Polícia Militar prendeu um motorista por embriaguez ao volante e evasão de local de acidente na Vila Adyana, em São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a PM, o condutor de um GM/Montana colidiu com um Hyundai/I30 na Avenida Nove de Julho e fugiu do local. A vítima e seu cônjuge relataram que trafegavam normalmente quando foram atingidos após o motorista da Montana desrespeitar a sinalização semafórica.
Com o apoio das câmeras do CSI e patrulhamento intensificado, os policiais localizaram o veículo na Rua Ivan Souza Lopes. Durante a abordagem, o condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez, incluindo odor de álcool, fala pastosa e dificuldade de equilíbrio.
O motorista foi conduzido à Central de Polícia Judiciária e submetido a exame clínico no IML (Instituto Médico Legal). O veículo foi removido para o pátio, já que não havia condutor habilitado para assumí-lo.
A PM reforça a importância da condução responsável e alerta para os riscos do consumo de álcool ao volante, lembrando que a evasão de local de acidente configura crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro.