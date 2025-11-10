Na madrugada de domingo, por volta de 0h29, a Polícia Militar prendeu um motorista por embriaguez ao volante e evasão de local de acidente na Vila Adyana, em São José dos Campos.

Segundo a PM, o condutor de um GM/Montana colidiu com um Hyundai/I30 na Avenida Nove de Julho e fugiu do local. A vítima e seu cônjuge relataram que trafegavam normalmente quando foram atingidos após o motorista da Montana desrespeitar a sinalização semafórica.