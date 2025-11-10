Neste domingo (9), a Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de roubo de veículo na zona sul de São José dos Campos. O crime ocorreu no bairro Chácaras Reunidas por volta das 9h, quando o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) recebeu a comunicação do roubo de um Fiat/Palio.

Equipes da 2ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interio) realizaram patrulhamento na região e localizaram o veículo estacionado em uma rua do Campo dos Alemães, ocupado pelos suspeitos.