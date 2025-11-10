10 de novembro de 2025
PM prende dois suspeitos de roubo de carro na zona sul de SJC

São José dos Campos
Neste domingo (9), a Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de roubo de veículo na zona sul de São José dos Campos. O crime ocorreu no bairro Chácaras Reunidas por volta das 9h, quando o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) recebeu a comunicação do roubo de um Fiat/Palio.

Equipes da 2ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interio) realizaram patrulhamento na região e localizaram o veículo estacionado em uma rua do Campo dos Alemães, ocupado pelos suspeitos.

Durante a abordagem, um dos homens foi encontrado com sete pinos de cocaína, totalizando 20 gramas. Além disso, os policiais apreenderam um celular de origem desconhecida dentro do carro.

A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária. O veículo foi restituído ao proprietário e os suspeitos foram indiciados por furto de veículo. Eles responderão em liberdade.

Segundo a PM, a ação reforça o combate a crimes contra o patrimônio na cidade e a importância do patrulhamento preventivo.

