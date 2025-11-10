Um homem foi executado a tiros na manhã desta segunda-feira (10) enquanto trabalhava em uma obra no bairro Jardim República, zona sul de São José dos Campos.
De acordo com informações preliminares, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e dispararam diversas vezes contra a vítima, que foi atingida na cabeça. O homem morreu no local antes da chegada do resgate.
Os criminosos fugiram logo após o ataque e, até o momento, não foram localizados. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia técnica.
O caso foi registrado na Polícia Civil, que investiga a motivação do crime e tenta identificar os autores. Testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias.