10 de novembro de 2025
VIOLÊNCIA

URGENTE: Homem é morto a tiros por dupla de moto em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem foi executado a tiros em São José dos Campos na manhã desta segunda-feira (10).

O crime ocorreu no Jardim República, na zona sul da cidade.

A vítima foi morta enquanto trabalhava em uma obra na rua Osvaldo Gonçalves Toledo. Dois homens chegaram ao local em uma moto e abriram fogo contra o homem, que foi atingido na cabeça. As informações foram divulgadas pelo perfil Olho Vivo do Vale.

Os criminosos fugiram do local após o crime e seguem foragidos. A vítima morreu no local. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
*Matéria em atualização

