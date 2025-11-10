Um homem foi executado a tiros em São José dos Campos na manhã desta segunda-feira (10).
O crime ocorreu no Jardim República, na zona sul da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A vítima foi morta enquanto trabalhava em uma obra na rua Osvaldo Gonçalves Toledo. Dois homens chegaram ao local em uma moto e abriram fogo contra o homem, que foi atingido na cabeça. As informações foram divulgadas pelo perfil Olho Vivo do Vale.
Os criminosos fugiram do local após o crime e seguem foragidos. A vítima morreu no local. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
*Matéria em atualização