Um acidente grave registrado na noite de sábado (8), por volta das 23h, resultou na morte do jovem Hiago Borges, morador do bairro Caçapava Velha, em Caçapava. Ele pilotava uma motocicleta quando sofreu a colisão fatal na Avenida Brasil, região central da cidade.

Segundo informações preliminares, Hiago trafegava pela via quando acabou atingindo uma árvore que havia caído sobre a pista após as fortes chuvas que atingiram o município ao longo do dia. Com o impacto, o motociclista foi arremessado e caiu dentro de um córrego ao lado da avenida, não resistindo aos ferimentos.