Um motociclista de 22 anos morreu na madrugada de sábado (8) após ser atingido por uma carreta na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do km 62, próximo ao Posto Nota 10, em Guaratinguetá. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal e registrada pela Delegacia Seccional de Guaratinguetá às 3h02.
Segundo o motorista do caminhão trator, Diego Nunes Kobi, 23 anos, ele trafegava pela faixa da direita e decidiu ultrapassar um ônibus pela esquerda quando, ao retornar para a pista, encontrou à sua frente uma motocicleta Yamaha YBR 150, pilotada por Pablo Luiz de Oliveira Custódio, 22 anos, que teria freado repentinamente.
Kobi afirmou que tentou evitar a colisão utilizando buzina e fazendo manobra de frenagem, mas não conseguiu parar a tempo. A carreta acabou atingindo a traseira da motocicleta.
O impacto lançou o motociclista ao solo. Ele morreu ainda no local.
Kobi afirmou não ter ingerido álcool ou usado substâncias. A perícia requisitou exames toxicológicos e testes de funcionamento.
Uma testemunha, funcionário público federal, declarou que viu a carreta ultrapassando o ônibus antes da colisão. O relato coincide com o depoimento do condutor e da PRF.
A Delegacia de Guaratinguetá qualificou o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor; lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
O motorista foi liberado após prestar depoimento e responderá ao processo em liberdade.
A família da vítima fatal foi orientada sobre o prazo de seis meses para eventual representação criminal complementar.