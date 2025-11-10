Um motociclista de 22 anos morreu na madrugada de sábado (8) após ser atingido por uma carreta na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do km 62, próximo ao Posto Nota 10, em Guaratinguetá. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal e registrada pela Delegacia Seccional de Guaratinguetá às 3h02.