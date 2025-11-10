O São José Basketball visita o Corinthians na noite desta terça-feira (11), a partir das 20h30, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, pelo primeiro turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
No momento, o time joseense está em décimo lugar, com 50% de aproveitamento, somando três vitórias e três derrotas na temporada. Já o Corinthians está em quinto lugar, com um jogo mais, onde tem cinco vitórias e duas derrotas, um aproveitamento até agora de 71,4% na competição.
No jogo anterior, o São José perdeu fora de casa para o Paulistano por 80 a 71. Agora, o time comandado pelo técnico Cris Ahmed tenta se recuperar para até mesmo subir um pouco mais na classificação.
Outro desafio é corrigir os erros cometidos no jogo passado, que comprometeram o resultado. No entanto, a missão não será das mais simples, já que o Corinthians faz boa campanha.
Na rodada passada, fora de casa, atropelou o Unifacisa em João Pessoa (PB). Na oportunidade, venceu os paraibanos por 105 a 75.
Por fim, há a expectativa de um jogo equilibrado logo mais, com muita rivalidade em quadra. Uma nova derrota colocaria o time joseense para baixo na tabela.