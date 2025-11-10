O São José Basketball visita o Corinthians na noite desta terça-feira (11), a partir das 20h30, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, pelo primeiro turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

No momento, o time joseense está em décimo lugar, com 50% de aproveitamento, somando três vitórias e três derrotas na temporada. Já o Corinthians está em quinto lugar, com um jogo mais, onde tem cinco vitórias e duas derrotas, um aproveitamento até agora de 71,4% na competição.