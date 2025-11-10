A RMVale deve ter uma terça-feira (11) de tempo firme, com sol e temperaturas amenas, segundo previsão do Climatempo. O dia será marcado por céu aberto na maior parte das cidades, com presença de névoa ao amanhecer, mas sem previsão de chuva.
Em São José dos Campos, a mínima prevista é de 13°C e a máxima chega a 24°C. O sol predomina durante o dia, e a noite será de poucas nuvens, mantendo o tempo agradável. Situação semelhante é esperada em Taubaté, onde os termômetros variam entre 15°C e 26°C, com clima seco e sensação de leve calor à tarde.
Na região de Guaratinguetá, o dia também será ensolarado, com mínima de 15°C e máxima de 25°C. A presença de névoa nas primeiras horas da manhã pode reduzir a visibilidade nas rodovias, mas o sol deve aparecer logo depois, garantindo tempo firme ao longo do dia.
No Litoral Norte, Caraguatatuba terá uma terça-feira um pouco mais nublada. O sol aparece entre nuvens, e a temperatura varia de 15°C a 22°C. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não há previsão de chuva, segundo o Climatempo.
Já na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão deve registrar o clima mais frio da região, com mínima de 11°C e máxima de 23°C. O dia será de sol com muitas nuvens e névoa ao amanhecer, e a noite promete ser de céu limpo e temperatura amena.
Com o predomínio do ar seco, a RMVale segue com baixo risco de chuva e boa visibilidade nesta terça-feira. A tendência, segundo o Climatempo, é de manutenção das condições estáveis também nos próximos dias, favorecendo quem pretende aproveitar o clima mais ameno para atividades ao ar livre.