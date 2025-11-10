A RMVale deve ter uma terça-feira (11) de tempo firme, com sol e temperaturas amenas, segundo previsão do Climatempo. O dia será marcado por céu aberto na maior parte das cidades, com presença de névoa ao amanhecer, mas sem previsão de chuva.

Em São José dos Campos, a mínima prevista é de 13°C e a máxima chega a 24°C. O sol predomina durante o dia, e a noite será de poucas nuvens, mantendo o tempo agradável. Situação semelhante é esperada em Taubaté, onde os termômetros variam entre 15°C e 26°C, com clima seco e sensação de leve calor à tarde.