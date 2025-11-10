A Polícia Civil investiga o homicídio de Marcelo Silva Oliveira, de 34 anos, morto a tiros no bairro Taquaral, região do Sumidouro, em Ubatuba. O crime aconteceu por volta das 14h57, na Rua Um, próximo à Rua 5.

De acordo com informações repassadas por policiais militares que atenderam a ocorrência, Marcelo teria ido até o local para “tirar satisfação” com o atual namorado de sua ex-companheira. O homem apontado como autor dos disparos é Tiago, atual parceiro da jovem.