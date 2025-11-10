10 de novembro de 2025
VIOLÊNCIA

Marcelo tira satisfação com o atual da ex e acaba morto na região

Por Leandro Vaz | Ubatuba
| Tempo de leitura: 2 min
A Polícia Civil investiga o homicídio de Marcelo Silva Oliveira, de 34 anos, morto a tiros no bairro Taquaral, região do Sumidouro, em Ubatuba. O crime aconteceu por volta das 14h57, na Rua Um, próximo à Rua 5.

De acordo com informações repassadas por policiais militares que atenderam a ocorrência, Marcelo teria ido até o local para “tirar satisfação” com o atual namorado de sua ex-companheira. O homem apontado como autor dos disparos é Tiago, atual parceiro da jovem.

Testemunhas, que preferiram não se identificar por medo de represálias, disseram à PM que os dois homens já haviam se desentendido no dia anterior, ocasião em que Marcelo teria feito ameaças e chegado a mencionar o uso de uma faca.

Durante a nova discussão nesta sexta, Tiago teria sacado uma arma de fogo e atirado contra Marcelo, atingindo-o com um disparo.

Equipes do Samu chegaram ao local e encontraram Marcelo ainda com sinais vitais. Ele foi colocado na ambulância para ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes da remoção. O corpo permaneceu dentro da unidade de resgate até a chegada da Polícia Civil e da perícia.

O local foi preservado pelos cabos da PM Braga e Leonardo. A Polícia Civil realizou diligências nas proximidades, mas nenhuma câmera de segurança foi encontrada para auxiliar na investigação inicial.

A perícia técnica foi acionada e um Relatório de Recognição Visuográfica será elaborado para reconstruir a dinâmica do crime.

A irmã da vítima e uma amiga estiveram na cena do crime e foram registradas como partes no boletim.

Pesquisas sobre Marcelo indicaram que ele tinha antecedentes criminais.

O caso foi registrado como homicídio consumado e encaminhado para abertura de inquérito policial. O autor dos disparos ainda não foi localizado.

