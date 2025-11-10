Uma jovem de 21 anos, identificada como Letícia Camargo, morreu após ser atropelada na madrugada de domingo (9), na altura do km 89 da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba. O motorista responsável pelo atropelamento não foi identificado e fugiu sem prestar socorro.

Segundo o boletim de ocorrência, Letícia retornava de um rodeio acompanhada de uma amiga de 18 anos. As duas haviam solicitado um veículo de aplicativo, que não chegou. Por isso, decidiram voltar para casa a pé.