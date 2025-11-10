10 de novembro de 2025
MORTE

Jovem Letícia morre atropelada na Dutra ao sair de rodeio no Vale

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Acidente matou jovem
Acidente matou jovem

Uma jovem de 21 anos, identificada como Letícia Camargo, morreu após ser atropelada na madrugada de domingo (9), na altura do km 89 da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba. O motorista responsável pelo atropelamento não foi identificado e fugiu sem prestar socorro.

Segundo o boletim de ocorrência, Letícia retornava de um rodeio acompanhada de uma amiga de 18 anos. As duas haviam solicitado um veículo de aplicativo, que não chegou. Por isso, decidiram voltar para casa a pé.

A amiga relatou à Polícia Rodoviária Federal que as amigas atravessavam uma passarela quando, ao descer, Letícia foi atingida por um veículo que seguia no sentido Rio de Janeiro. A testemunha afirmou que o carro trafegava com os faróis apagados e que o condutor não parou após o atropelamento.

Equipes da CCR RioSP foram acionadas e constataram o óbito ainda no local. A perícia técnica realizou os levantamentos necessários. O corpo de Letícia foi removido pela funerária Sessolupi e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Taubaté.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Delegacia de Pindamonhangaba, que buscará identificar o motorista responsável. As equipes irão analisar eventuais câmeras de segurança da rodovia e depoimentos complementares para esclarecer a dinâmica do acidente.

A ocorrência foi atendida pelo policial rodoviário federal P. Silva, que comunicou o fato ao plantão policial.

