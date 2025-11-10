Três cidades do Vale do Paraíba estão na disputa para receber a nova fábrica da Coca-Cola, que promete investir R$ 1 bilhão na construção de uma planta industrial no interior de São Paulo. A decisão sobre o município que sediará o empreendimento deve sair até o fim de 2025, com início das obras previsto para 2026, segundo executivos da multinacional.

A escolha do local envolve uma avaliação técnica e estratégica, com foco em infraestrutura, logística e disponibilidade de áreas industriais.