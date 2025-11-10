Um motociclista morreu após uma colisão frontal contra um carro em Pindamonhangaba. O acidente fatal foi registrado no começo da noite de sábado (8), às 18h05, na Avenida Júlio de Paula Claro, bairro Feital.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ocorrência envolveu uma motocicleta Honda/CG 160 Start e um Chevrolet/Prisma 1.4 LT que colidiram frontalmente enquanto trafegavam em sentidos opostos. A morte no local foi constatada por médico do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência).
A vítima fatal é um motociclista de 26 anos. O motorista do Prisma, de 69 anos, é investigado.
Dinâmica e apurações iniciais
Segundo o registro policial, a colisão ocorreu por motivos a serem apurados. O motorista do carro não apresentava sinais de embriaguez, com teste do etilômetro negativo anexado aos autos.
Ele prestou socorro e deixou o local alegando que sua integridade física estava ameaçada por parentes da vítima. Após ser ouvido em sistema audiovisual, foi liberado, e o caso seguirá apuração na delegacia da área do fato.
Situação da CNH, perícia e encaminhamentos
O boletim registra que o condutor do Prisma estava com a CNH vencida. A Perícia Técnica foi acionada e realizou exame no local e nos veículos.
O corpo foi encaminhado ao IML de Taubaté para exame necroscópico. A motocicleta foi entregue à família e o automóvel permaneceu depredado no estacionamento de uma fábrica. A investigação prossegue com a Delegacia do setor responsável.
Enquadramento legal
A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB). Culposo significa que não houve intenção de matar, mas que o resultado morte teria decorrido de imprudência, negligência ou imperícia, circunstâncias ainda sob análise.