Um motociclista morreu após uma colisão frontal contra um carro em Pindamonhangaba. O acidente fatal foi registrado no começo da noite de sábado (8), às 18h05, na Avenida Júlio de Paula Claro, bairro Feital.

A ocorrência envolveu uma motocicleta Honda/CG 160 Start e um Chevrolet/Prisma 1.4 LT que colidiram frontalmente enquanto trafegavam em sentidos opostos. A morte no local foi constatada por médico do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência).