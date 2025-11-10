A Polícia Civil de Pindamonhangaba atendeu uma ocorrência de maus-tratos a animais por meio de um mandado de busca e apreensão. A ação aconteceu na quinta-feira (6), em uma residência do município, em bairro não informado, com o resgate de três cães, seis aves silvestres e duas galinhas, além da apreensão de uma arma de fogo e da prisão da tutora.

Ao constatar os fatos, a Defesa Animal e a Polícia Militar Ambiental foram acionadas e houve o resgate de três cães, sendo um shih tzu e dois pitbulls.

