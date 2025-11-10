10 de novembro de 2025
FLAGRANTE

Mulher mantém 11 animais sob maus-tratos e é presa em Pinda

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Pitbull sofria de ectoparasitose, queda de pelos e vermelhidão
A Polícia Civil de Pindamonhangaba atendeu uma ocorrência de maus-tratos a animais por meio de um mandado de busca e apreensão. A ação aconteceu na quinta-feira (6), em uma residência do município, em bairro não informado, com o resgate de três cães, seis aves silvestres e duas galinhas, além da apreensão de uma arma de fogo e da prisão da tutora.

Ao constatar os fatos, a Defesa Animal e a Polícia Militar Ambiental foram acionadas e houve o resgate de três cães, sendo um shih tzu e dois pitbulls.

Os animais foram encontrados em condições classificadas como severas. O shih tzu apresentava pelagem embolada, infestação de pulgas e forte odor de urina. A fêmea pitbull estava infectada com ectoparasitas, perda de pelos e vermelhidão. O macho pitbull estava mantido em ambiente insalubre, com acúmulo de fezes.

A equipe técnica da Defesa Animal realizou os primeiros cuidados no local e encaminhou os animais ao CEPATAS, onde receberam cuidados médicos e de higiene e agora passam por acompanhamento.

Durante a diligência, a Polícia Civil e a Polícia Militar Ambiental também localizaram outros animais em condições irregulares. Foram apreendidas seis aves silvestres sem anilhas, mantidas irregularmente em cativeiro, além de duas galinhas encontradas em gaiola inadequada, sem água nem alimento. As aves silvestres foram apreendidas pela Polícia Militar Ambiental para os trâmites legais junto aos órgãos competentes.

Foram lavradas autuações administrativas que somam R$ 18 mil, sendo R$ 3 mil referentes à fauna silvestre e R$ 15 mil pela constatação dos maus-tratos.

No local, a Polícia Civil ainda apreendeu uma arma de fogo calibre .40. A tutora dos animais foi detida em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.

