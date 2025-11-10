A cidade de Caçapava renovou a frota de ônibus municipais, substituindo os veículos antigos por novos e modernos fabricados entre 2019 e 2025.

A aquisição contempla 16 veículos novos, o que representa a renovação completa da frota. Três ônibus são zero quilômetro, equipados com ar-condicionado e entrada USB. Além disso, todos os ônibus contam com sistema de Wi-Fi, oferecendo mais conectividade durante o trajeto.

