10 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MOBILIDADE

Caçapava renova 100% da frota do transporte público

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Caçapava recebeu 16 novos ônibus
Caçapava recebeu 16 novos ônibus

A cidade de Caçapava renovou a frota de ônibus municipais, substituindo os veículos antigos por novos e modernos fabricados entre 2019 e 2025.

A aquisição contempla 16 veículos novos, o que representa a renovação completa da frota. Três ônibus são zero quilômetro, equipados com ar-condicionado e entrada USB. Além disso, todos os ônibus contam com sistema de Wi-Fi, oferecendo mais conectividade durante o trajeto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os novos veículos visam modernizar o transporte de 6 mil passageiros diários e oferecer um serviço mais seguro, confortável, tecnológico, eficiente e acessível à população.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários