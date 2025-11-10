O CDP (Centro de Detenção Provisória) de Caraguatatuba inaugurou uma sala de leitura como parte do projeto "Salas da Liberdade" sob iniciativa do PROLLIB (Programa de Incentivo à Leitura "Lendo a Liberdade"), com objetivo de aprimorar os espaços físicos destinados às atividades de leitura dentro do sistema carcerário.
A ação garante aos privados de liberdade o direito à educação e à cultura, em conformidade com a Resolução Nº 391 do Conselho Nacional de Justiça, de maio de 2021.
Em Caraguatatuba, a sala de aula no pavilhão escolar do CDP foi totalmente adaptada após manutenções estruturais e recebeu mobília completa para estudos, estantes para livros, carrinho para transporte de livros e uma televisão para apoio em aulas, palestras e outras atividades multimídia.
O novo espaço já é utilizado regularmente para diversas atividades educativas e culturais. O local abriga cursos de teatro, atividades circenses, aulas de artes e literatura, cursos do PROET (Programa de Educação para o Trabalho e Cidadania), além de palestras da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e encontros de grupos de apoio, como Narcóticos Anônimos.