O CDP (Centro de Detenção Provisória) de Caraguatatuba inaugurou uma sala de leitura como parte do projeto "Salas da Liberdade" sob iniciativa do PROLLIB (Programa de Incentivo à Leitura "Lendo a Liberdade"), com objetivo de aprimorar os espaços físicos destinados às atividades de leitura dentro do sistema carcerário.

A ação garante aos privados de liberdade o direito à educação e à cultura, em conformidade com a Resolução Nº 391 do Conselho Nacional de Justiça, de maio de 2021.

