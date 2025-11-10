Com a liberação dos 4 km da pista marginal da Rodovia Presidente Dutra, no trecho entre Jacareí e São José dos Campos, a Prefeitura de Jacareí irá suspender, a partir desta segunda-feira (10), o fechamento do cruzamento na Rodovia Geraldo Scavone.

O trecho, que liga os bairros Santa Paula e Rio Comprido, recebia bloqueios nos horários de pico (das 7h às 8h e das 17h às 18h) desde 2023, quando começaram as obras na Via Dutra.

