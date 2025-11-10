Um homem foi preso por trocar uma nota falsa de R$ 100 em um estabelecimento comercial em Monteiro Lobato. A ocorrência foi atendida após acionamento do Copom (Centro de Operações Policiais Militares), na sexta-feira, por volta das 13h.

Em atendimento à ocorrência, policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se dirigiram ao estabelecimento, localizado na praça Largo Comendador Freire, região central.

