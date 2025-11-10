10 de novembro de 2025
ESTELIONATO

Homem tenta passar nota de R$ 100 falsa e é preso na região

Por Da redação | Monteiro Lobato
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso por trocar uma nota falsa de R$ 100 em um estabelecimento comercial em Monteiro Lobato. A ocorrência foi atendida após acionamento do Copom (Centro de Operações Policiais Militares), na sexta-feira, por volta das 13h.

Em atendimento à ocorrência, policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se dirigiram ao estabelecimento, localizado na praça Largo Comendador Freire, região central.

No local, o solicitante informou que um suspeito havia trocado a nota de R$ 100 aparentemente falsa. A equipe realizou diligências nas imediações e localizou o homem portando a quantia trocada.

O dinheiro foi apreendido e ele foi conduzido até a Delegacia da Polícia Federal em São José dos Campos, onde a autoridade policial elaborou o registro de estelionato envolvendo moeda falsa, permanecendo o autor à disposição da Justiça.

