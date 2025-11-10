Um fugitivo do sistema prisional foi localizado e capturado por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em São José dos Campos na última sexta-feira (7), por volta das 23h.

O homem demonstrou nervosismo e tentou fugir ao perceber a presença da equipe durante patrulhamento pelo bairro Dom Pedro II. Ele foi abordado e forneceu dados falsos, porém a consulta fotográfica pelo aplicativo Muralha Paulista denunciou a verdadeira identidade dele e a condição de foragido do sistema prisional onde cumpria pena por tráfico de drogas.