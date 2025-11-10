10 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MURALHA PAULISTA

Fugitivo do presídio tenta mentir para PM, mas é preso em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um fugitivo do sistema prisional foi localizado e capturado por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em São José dos Campos na última sexta-feira (7), por volta das 23h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O homem demonstrou nervosismo e tentou fugir ao perceber a presença da equipe durante patrulhamento pelo bairro Dom Pedro II. Ele foi abordado e forneceu dados falsos, porém a consulta fotográfica pelo aplicativo Muralha Paulista denunciou a verdadeira identidade dele e a condição de foragido do sistema prisional onde cumpria pena por tráfico de drogas.

Diante dos fatos, foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários