O anúncio oficial será realizado pela certificadora, a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), durante evento na COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), em Belém (PA), em 17 de novembro de 2025.

A Prefeitura destaca que a conquista é um marco histórico, por ser a "primeira cidade do mundo a receber o reconhecimento", posicionando-a como referência global em sustentabilidade, transparência e gestão (ESG).

São José dos Campos recebeu a certificação por atender aos requisitos da ISO 37125 (Indicadores de Sustentabilidade e Resiliência para Operações de Comunidades Inteligentes), que atesta excelência no desempenho nas áreas Ambiental, Social e Governança (ESG).

Na prática, a norma avalia as ações da Prefeitura em três áreas: Ambiental (E), Social (S) e Governança (G). Os requisitos na área Ambiental (E) envolvem a sustentabilidade, a gestão de resíduos, o consumo de energia, ações para a redução de poluição e outras. Na esfera Social (S), se observa a qualidade de vida e o bem-estar dos cidadãos, o acesso a serviços como saúde, educação e segurança. Já na parte de Governança (G), a norma avalia a transparência dos gastos públicos, a participação dos cidadãos na administração e a capacidade da prefeitura de executar políticas.

O bom desempenho nessas áreas deve ser comprovado por documentos e dados reais e rastreáveis, em atendimento a um extenso conjunto de indicadores, rigorosamente auditados de forma isenta pela ABNT em parceria com o WCCD (Conselho Mundial de Dados de Cidades), ligado à ONU, o que garante que o resultado da cidade é real e comparável globalmente.

Em consonância com o relatado na área ambiental, São José será recebida como modelo de sustentabilidade urbana durante reunião da COP 30. Autoridades apresentarão o projeto Carbono Neutro, com o fim de reduzir emissões poluentes, aplicado no município por meio da eletromobilidade da frota de transporte público e corredores da Linha Verde. Na ocasião, será feito o anúncio oficial da certificação pela ABNT.