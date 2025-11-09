A pasta informou se tratar de “revista preventiva” e afirmou que as visitas não foram prejudicadas.

Após uma ameaça de rebelião, dezenas de agentes do GIR (Grupo de Intervenção Rápida), da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), ingressaram no Pemano, em Tremembé, na tarde deste domingo (9/11).

A reportagem apurou que cerca de 60 detentos foram removidos para outras unidades prisionais do Estado durante a operação.

A SAP não detalhou números nem destinos até o fechamento desta matéria.

A Secretaria classifica a ação como revista preventiva e diz que visitas foram mantidas; sem balanço de apreensões/transferências até o momento.



O Pemano abriga regime semiaberto e possui capacidade para 2.672 vagas, mas mantém cerca de 3.060 detentos — quadro de superlotação. A unidade foi inaugurada em 1989 e ocupa área superior a 21 mil m² às margens da rodovia Amador Bueno da Veiga.