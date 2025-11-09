Após uma ameaça de rebelião, dezenas de agentes do GIR (Grupo de Intervenção Rápida), da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), ingressaram no Pemano, em Tremembé, na tarde deste domingo (9/11).
A pasta informou se tratar de “revista preventiva” e afirmou que as visitas não foram prejudicadas.
Paralelamente, equipes do COE (PM) deram apoio externo.
A reportagem apurou que cerca de 60 detentos foram removidos para outras unidades prisionais do Estado durante a operação.
A SAP não detalhou números nem destinos até o fechamento desta matéria.
A Secretaria classifica a ação como revista preventiva e diz que visitas foram mantidas; sem balanço de apreensões/transferências até o momento.
O Pemano abriga regime semiaberto e possui capacidade para 2.672 vagas, mas mantém cerca de 3.060 detentos — quadro de superlotação. A unidade foi inaugurada em 1989 e ocupa área superior a 21 mil m² às margens da rodovia Amador Bueno da Veiga.