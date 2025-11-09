O Viapol São José Vôlei atropelou o JF Vôlei e venceu por 3 a 0 na tarde deste domingo (9), em Juiz de Fora (MG), pela quarta rodada da primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina da modalidade. As parciais do jogo foram 15/25, 12/25 e 18/25.
Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, soma o primeiro triunfo no campeonato, após três derrotas seguidas. Já o JF Vôlei, tem uma vitória e quatro derrotas.
Na próxima rodada, o São José recebe o Azulim, quinta-feira (13), a partir das 19h, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos.
O jogo
No primeiro set, o time joseense foi avassalador e não deu a mínima chance aos mineiros. Assim, abriu vantagem e fechou em 25 a 15, fazendo 1 a 0.
Veio o segundo set e a vitória do São José no período foi ainda mais tranquila. Em pouco tempo, fez 25 a 12 e abriu 2 a 0 no jogo em Juiz de fora.
Por fim, veio o terceiro set, que seria decisivo para a partida. E o São José, mesmo com um pouco mais de dificuldade, conseguiu no final abrir vantagem e fazer 25 a 18, garantindo o 3 a 0.