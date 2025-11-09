O Viapol São José Vôlei atropelou o JF Vôlei e venceu por 3 a 0 na tarde deste domingo (9), em Juiz de Fora (MG), pela quarta rodada da primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina da modalidade. As parciais do jogo foram 15/25, 12/25 e 18/25.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, soma o primeiro triunfo no campeonato, após três derrotas seguidas. Já o JF Vôlei, tem uma vitória e quatro derrotas.