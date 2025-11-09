Agentes do Grupo de Intervenção Rápida (GIR), da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) de São Paulo, realizaram uma operação no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) Dr. Edgard Magalhães Noronha, o Pemano, em Tremembé, na tarde deste domingo (9). A intervenção começou por volta das 16h, de acordo com relatos de familiares que estavam no local para visitas.

O GIR é uma tropa especializada treinada para atuar em situações de alto risco, como rebeliões, motins, distúrbios e ações emergenciais dentro do sistema prisional paulista. Até o momento, a SAP não informou o que motivou a mobilização dentro da unidade.

Além do GIR, equipes do Comandos e Operações Especiais (COE), da Polícia Militar, também foram acionadas para reforçar a operação. A atuação conjunta entre os dois grupos costuma ocorrer quando há necessidade de resposta tática mais complexa dentro das unidades prisionais.