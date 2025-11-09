Agentes do Grupo de Intervenção Rápida (GIR), da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) de São Paulo, realizaram uma operação no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) Dr. Edgard Magalhães Noronha, o Pemano, em Tremembé, na tarde deste domingo (9). A intervenção começou por volta das 16h, de acordo com relatos de familiares que estavam no local para visitas.
O GIR é uma tropa especializada treinada para atuar em situações de alto risco, como rebeliões, motins, distúrbios e ações emergenciais dentro do sistema prisional paulista. Até o momento, a SAP não informou o que motivou a mobilização dentro da unidade.
Além do GIR, equipes do Comandos e Operações Especiais (COE), da Polícia Militar, também foram acionadas para reforçar a operação. A atuação conjunta entre os dois grupos costuma ocorrer quando há necessidade de resposta tática mais complexa dentro das unidades prisionais.
Durante a ação, familiares foram orientados a deixar o presídio imediatamente.
“Mandaram a gente sair por volta das 15h. Foi um corre-corre, todo mundo assustado, sem saber o que estava acontecendo”, contou uma visitante, que preferiu não se identificar.
Superlotação e importância do Pemano
O CPP de Tremembé abriga presos do regime semiaberto e é uma das maiores unidades de progressão de pena da região. Situado às margens da rodovia Amador Bueno da Veiga, o Pemano tem capacidade para 2.672 detentos, mas atualmente opera acima do limite, com cerca de 3.060 internos, segundo dados oficiais da SAP.
Tremembé concentra diversas unidades prisionais, incluindo a Penitenciária Dr. José Augusto Salgado (P2), conhecida como “presídio dos famosos”, onde cumprem pena detentos de grande notoriedade nacional. O Pemano, por sua vez, é destinado a presos em fase de transição para o regime aberto e mantém estrutura com oficinas, áreas de trabalho e atividades supervisionadas.
Fundado em 1989, o centro ocupa mais de 21 mil metros quadrados e é considerado uma peça importante no sistema de progressão penal do estado.
Ação segue sem esclarecimentos
O GIR foi criado para atuar de forma rápida em crises e preservar a integridade de servidores e detentos. Apesar da movimentação intensa e do apoio do COE, a Secretaria da Administração Penitenciária não informou se houve feridos, apreensões ou o que desencadeou a intervenção deste domingo.