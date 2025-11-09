Três bolões registrados nas cidades de São José dos Campos e Jacareí somaram mais de R$ 260 mil em prêmios no concurso 2.938 da Mega-Sena, sorteado no último sábado (8), em São Paulo.

Em São José dos Campos, um bolão realizado na Lotérica Sena, no bairro Alto da Ponte, acertou cinco números e garantiu R$ 132.141,30. A aposta contemplava oito números e foi dividida em 30 cotas, resultando em R$ 4.404,71 para cada participante.

Outro bolão joseense também levou prêmio ao acertar cinco dezenas. Registrado em uma lotérica de um shopping no Jardim Oswaldo Cruz, o grupo recebeu R$ 88.094,20. O valor foi dividido entre cinco cotas, rendendo R$ 17.618,84 por pessoa.