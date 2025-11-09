Três bolões registrados nas cidades de São José dos Campos e Jacareí somaram mais de R$ 260 mil em prêmios no concurso 2.938 da Mega-Sena, sorteado no último sábado (8), em São Paulo.
Em São José dos Campos, um bolão realizado na Lotérica Sena, no bairro Alto da Ponte, acertou cinco números e garantiu R$ 132.141,30. A aposta contemplava oito números e foi dividida em 30 cotas, resultando em R$ 4.404,71 para cada participante.
Outro bolão joseense também levou prêmio ao acertar cinco dezenas. Registrado em uma lotérica de um shopping no Jardim Oswaldo Cruz, o grupo recebeu R$ 88.094,20. O valor foi dividido entre cinco cotas, rendendo R$ 17.618,84 por pessoa.
Em Jacareí, um bolão feito na Bicudo Loterias, no bairro São João, faturou R$ 44.047,04, igualmente por acertar cinco dezenas. Dessa vez, oito cotas participaram da divisão, com cada apostador recebendo R$ 5.505,88.
As dezenas sorteadas foram: 10 – 14 – 15 – 35 – 44 – 56. Nenhuma aposta acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou em R$ 67 milhões.
O próximo sorteio acontece nesta terça-feira (11).