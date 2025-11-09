Policiais militares da Força Tática do 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam, na noite de sábado (8), um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Cecap, em Lorena. A ação ocorreu durante a operação Impacto/Virtude, que reforça o policiamento em áreas estratégicas da região.

Segundo a PM, durante a abordagem, o suspeito carregava um tijolo de maconha, 1.120 eppendorfs de cocaína e um aparelho celular, material que foi imediatamente apreendido pela equipe.

O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Guaratinguetá, onde permaneceu preso após registro da ocorrência.