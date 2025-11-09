O ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB) Tenente Florentino Zandonadi morreu na noite de sábado (8), aos 102 anos, em Taubaté. Veterano da Segunda Guerra Mundial, ele integrou o 6º Regimento de Infantaria e participou de alguns dos combates mais importantes travados por tropas brasileiras na Itália.

Nascido em 3 de fevereiro de 1923, em Conceição do Castelo (ES), Zandonadi atuou em batalhas decisivas, como Monte Castello e Montese, enfrentamentos que marcaram a trajetória da FEB no front europeu. Segundo relatos preservados ao longo dos anos, o militar viveu situações extremas, como falta de munição e bombardeios intensos.

“Estávamos sob pesado bombardeio, sem comida, e a munição havia acabado. Era loucura”, relatou ele em uma das entrevistas que concedeu sobre a campanha.

Após o fim da guerra, o tenente manteve forte vínculo com a preservação da memória dos pracinhas, participando de eventos cívicos, homenagens e encontros com militares da ativa e da reserva. Em fevereiro deste ano, ao completar 102 anos, recebeu uma homenagem em sua residência com a presença da Banda de Música do 6º Batalhão de Infantaria Aeromóvel, além do General de Brigada Igor Lessa Pasinato, do Tenente-Coronel Luís Fernando Hilgenberg Júnior e de outras autoridades militares.