O ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB) Tenente Florentino Zandonadi morreu na noite de sábado (8), aos 102 anos, em Taubaté. Veterano da Segunda Guerra Mundial, ele integrou o 6º Regimento de Infantaria e participou de alguns dos combates mais importantes travados por tropas brasileiras na Itália.
Nascido em 3 de fevereiro de 1923, em Conceição do Castelo (ES), Zandonadi atuou em batalhas decisivas, como Monte Castello e Montese, enfrentamentos que marcaram a trajetória da FEB no front europeu. Segundo relatos preservados ao longo dos anos, o militar viveu situações extremas, como falta de munição e bombardeios intensos.
“Estávamos sob pesado bombardeio, sem comida, e a munição havia acabado. Era loucura”, relatou ele em uma das entrevistas que concedeu sobre a campanha.
Após o fim da guerra, o tenente manteve forte vínculo com a preservação da memória dos pracinhas, participando de eventos cívicos, homenagens e encontros com militares da ativa e da reserva. Em fevereiro deste ano, ao completar 102 anos, recebeu uma homenagem em sua residência com a presença da Banda de Música do 6º Batalhão de Infantaria Aeromóvel, além do General de Brigada Igor Lessa Pasinato, do Tenente-Coronel Luís Fernando Hilgenberg Júnior e de outras autoridades militares.
Trajetória.
O 6º Regimento de Infantaria, ao qual Zandonadi pertencia, integrou o 1º escalão da FEB durante a campanha na Itália. Foi a primeira unidade brasileira a entrar em combate, em setembro de 1944, na localidade de Massarosa.
A brigada participou de todas as batalhas da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária, incluindo ações em Camaiore, Monte Prano, Barga, Soprassasso, Castelnuovo, Zocca, Colecchio e Respício.
O principal feito ocorreu na ofensiva de Fornovo di Taro, que resultou na rendição de milhares de soldados inimigos e marcou o encerramento da campanha italiana.
Despedida.
O velório do Tenente Florentino Zandonadi ocorre na manhã deste domingo (9), em Taubaté. Ele deixa familiares, amigos e uma extensa rede de admiradores que o reconhecem como símbolo de bravura, patriotismo e dedicação ao país.
O Exército Brasileiro e instituições históricas ligadas à FEB destacaram o legado do veterano, considerado parte viva da memória militar brasileira.