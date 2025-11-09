Um homem de 26 anos foi preso na noite deste sábado (8) após confessar ter matado a própria mãe, de 54 anos, dentro da casa onde ambos moravam, no bairro Salgado Filho, região Oeste de Belo Horizonte. Aos policiais, ele afirmou que cometeu o crime para “poupar a mãe do sofrimento”.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 19h para atender a ocorrência. Ao chegarem ao imóvel, os militares foram recebidos pelo suspeito, que admitiu o homicídio e indicou onde o corpo estava. A vítima foi encontrada deitada na cama, com diversas perfurações no tórax e nos braços.
A perícia da Polícia Civil recolheu a faca usada no crime ao lado do corpo. O laudo preliminar indica que a mulher sofreu múltiplos golpes.
De acordo com a PM, o homem demonstrava sinais de confusão mental. Ele relatou que não houve discussão antes do ataque e disse acreditar que a mãe “estava sofrendo muito” e que “reencarnaria”.
O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. O caso segue em investigação.