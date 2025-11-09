09 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

ACIDENTE

Carro capota após acidente na Via Dutra, em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Um acidente de trânsito foi registrado na Via Dutra, na altura do viaduto do Jardim da Granja, em São José dos Campos, na madrugada deste domingo (9). Com o impacto da colisão, um dos veículos envolvidos acabou capotando na pista.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia foram acionadas e atuaram no atendimento às possíveis vítimas, além de realizar a orientação do tráfego, que ficou parcialmente comprometido durante o atendimento. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local para auxiliar na ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.

Até o momento, não há informações sobre feridos, e as causas da colisão ainda não foram divulgadas. A reportagem segue acompanhando o caso.

