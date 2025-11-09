Um acidente de trânsito foi registrado na Via Dutra, na altura do viaduto do Jardim da Granja, em São José dos Campos, na madrugada deste domingo (9). Com o impacto da colisão, um dos veículos envolvidos acabou capotando na pista.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia foram acionadas e atuaram no atendimento às possíveis vítimas, além de realizar a orientação do tráfego, que ficou parcialmente comprometido durante o atendimento. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local para auxiliar na ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.