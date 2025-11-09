O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 00h30 deste domingo (9) para atender a um acidente de trânsito na Rodovia Prefeito Aristeu Vieira Vilela, no bairro Vila Rica, em Lorena.

No local, as equipes encontraram dois veículos envolvidos em uma colisão. Um homem, de 47 anos, sofreu um ferimento corto-contuso no braço esquerdo.