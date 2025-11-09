09 de novembro de 2025
ACIDENTE

Motorista capota carro na Jorge Zarur, em SJC; jovem é resgatada

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Carro acabou capotando na via
Carro acabou capotando na via

O Corpo de Bombeiros atendeu, na noite deste sábado (8), um acidente de trânsito na Avenida Jorge Zarur, na região do Anel Viário, próximo ao Colégio Objetivo, em São José dos Campos.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram um veículo capotado na via. A única vítima, uma jovem de 18 anos, apresentava ferimento com sangramento na face.

A equipe realizou os primeiros socorros ainda no local e, após estabilização, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro da Vila Industrial para avaliação e atendimento médico.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da jovem. Não foram registradas imagens do acidente.

