O Corpo de Bombeiros atendeu, na noite deste sábado (8), um acidente de trânsito na Avenida Jorge Zarur, na região do Anel Viário, próximo ao Colégio Objetivo, em São José dos Campos.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram um veículo capotado na via. A única vítima, uma jovem de 18 anos, apresentava ferimento com sangramento na face.