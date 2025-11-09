09 de novembro de 2025
ACIDENTE

Três pessoas ficam feridas após carro atingir poste em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Motorista capotou carro nas proximidades do Anel Viário
Motorista capotou carro nas proximidades do Anel Viário

O Corpo de Bombeiros atendeu, na noite deste sábado (8), um acidente de trânsito na Rodovia Estadual SP-050, sentido Monteiro Lobato, na altura do bairro Jardim Boa Vista, em São José dos Campos.

No local, as equipes encontraram um veículo que havia colidido contra um poste, deixando três pessoas feridas.

As vítimas foram identificadas como: homem, 50 anos, que apresentava múltiplas escoriações pelo corpo; homem, 40 anos, sofreu um ferimento corto-contuso na região da cabeça; e uma mulher, 32 anos – tinha contusões nos membros superiores.

Os três receberam atendimento emergencial ainda na rodovia e, após os primeiros procedimentos, foram encaminhados ao Pronto-Socorro da Vila Industrial para avaliação médica e continuidade do cuidado.

Até o momento, não há atualização oficial sobre o estado de saúde dos envolvidos.

