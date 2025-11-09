O Corpo de Bombeiros atendeu, na noite deste sábado (8), um acidente de trânsito na Rodovia Estadual SP-050, sentido Monteiro Lobato, na altura do bairro Jardim Boa Vista, em São José dos Campos.

No local, as equipes encontraram um veículo que havia colidido contra um poste, deixando três pessoas feridas.