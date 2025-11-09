O Corpo de Bombeiros atendeu, na noite deste sábado (8), um acidente de trânsito na Rodovia Estadual SP-050, sentido Monteiro Lobato, na altura do bairro Jardim Boa Vista, em São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No local, as equipes encontraram um veículo que havia colidido contra um poste, deixando três pessoas feridas.
As vítimas foram identificadas como: homem, 50 anos, que apresentava múltiplas escoriações pelo corpo; homem, 40 anos, sofreu um ferimento corto-contuso na região da cabeça; e uma mulher, 32 anos – tinha contusões nos membros superiores.
Os três receberam atendimento emergencial ainda na rodovia e, após os primeiros procedimentos, foram encaminhados ao Pronto-Socorro da Vila Industrial para avaliação médica e continuidade do cuidado.
Até o momento, não há atualização oficial sobre o estado de saúde dos envolvidos.