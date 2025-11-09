Uma criança de 2 anos foi socorrida em estado grave após se afogar na piscina de sua residência, na noite deste sábado (8), na rua Afonso Gianico, no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá.
O Samu foi acionado por volta das 21h30 e, após o acolhimento da ocorrência pela Central de Regulação, uma Unidade de Suporte Avançado foi imediatamente enviada ao endereço.
Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a criança em parada respiratória. A equipe iniciou as manobras de reanimação ainda na residência e obteve sucesso na recuperação dos sinais vitais da vítima.
Após estabilização, a criança foi encaminhada à UPA de Guaratinguetá, onde segue sob cuidados da equipe hospitalar para a continuidade do atendimento.
A reportagem segue acompanhando o estado de saúde da vítima.