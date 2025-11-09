09 de novembro de 2025
Criança de 2 anos se afoga em piscina no Vale

Por Leandro Vaz | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Samu atendeu a ocorrência
Samu atendeu a ocorrência

Uma criança de 2 anos foi socorrida em estado grave após se afogar na piscina de sua residência, na noite deste sábado (8), na rua Afonso Gianico, no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá.

O Samu foi acionado por volta das 21h30 e, após o acolhimento da ocorrência pela Central de Regulação, uma Unidade de Suporte Avançado foi imediatamente enviada ao endereço.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a criança em parada respiratória. A equipe iniciou as manobras de reanimação ainda na residência e obteve sucesso na recuperação dos sinais vitais da vítima.

Após estabilização, a criança foi encaminhada à UPA de Guaratinguetá, onde segue sob cuidados da equipe hospitalar para a continuidade do atendimento.

A reportagem segue acompanhando o estado de saúde da vítima.

