Após uma madrugada de destruição provocada por uma forte tempestade, a Defesa Civil do Estado de São Paulo ampliou o alerta de risco meteorológico para todo o Vale do Paraíba e regiões vizinhas neste fim de semana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante a madrugada deste sábado (8), o avanço de um ciclone extratropical trouxe chuvas intensas e rajadas de vento que causaram danos em diversas cidades. Em São José dos Campos, as rajadas chegaram a 109 km/h, o maior índice registrado em todo o estado, segundo o órgão estadual.