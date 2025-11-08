Após uma madrugada de destruição provocada por uma forte tempestade, a Defesa Civil do Estado de São Paulo ampliou o alerta de risco meteorológico para todo o Vale do Paraíba e regiões vizinhas neste fim de semana.
Durante a madrugada deste sábado (8), o avanço de um ciclone extratropical trouxe chuvas intensas e rajadas de vento que causaram danos em diversas cidades. Em São José dos Campos, as rajadas chegaram a 109 km/h, o maior índice registrado em todo o estado, segundo o órgão estadual.
Com o solo encharcado e ventos ainda persistentes, a Defesa Civil orienta a população a redobrar os cuidados, especialmente em áreas com risco de queda de árvores, deslizamentos e alagamentos.
Em São José dos Campos, ao menos 13 árvores foram derrubadas pela força do vento, incluindo uma na estrada do Cajuru, que chegou a bloquear parcialmente a via.
Em Taubaté, uma árvore de grande porte cedeu na Rua Mahatma Ghandi, no bairro Cidade Jardim, interrompendo o trânsito e danificando a fiação elétrica, o que deixou parte da vizinhança sem energia.
Já em Caraguatatuba, foram registradas seis quedas de árvores. Uma delas atingiu o antigo prédio da Associação Comercial, arrancando parte do telhado, e outra provocou danos no ginásio poliesportivo do Centro Integrado de Ações Socioeducativas.
A Defesa Civil reforça que as condições climáticas severas devem permanecer até o domingo (9), e recomenda que os moradores evitem áreas de risco e acionem o número 199 em caso de emergência.