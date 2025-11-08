A Polícia Civil de Caçapava investiga um golpe que deixou uma idosa de 64 anos com um prejuízo superior a R$ 100 mil. O crime aconteceu quando a vítima recebeu uma chamada de vídeo de um homem que se apresentou como apresentador de sorteios.
Durante a ligação, o golpista afirmou que ela havia sido sorteada para receber um prêmio. Convencida da falsa promessa, a mulher acabou enviando documentos, informações bancárias e realizando transferências que somaram R$ 106,3 mil.
Horas depois, ao perceber a movimentação financeira, a idosa desconfiou da situação e procurou a polícia. O caso foi registrado como estelionato e segue sob investigação.
As autoridades trabalham para identificar os suspeitos e reforçam o alerta à população sobre golpes semelhantes, em que criminosos usam nomes de programas de TV ou sorteios falsos para enganar as vítimas.