Uma discussão entre o atual e o ex-namorado de uma mulher terminou em morte na tarde desta sexta-feira (7), no bairro Taquaral, em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo.



De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Civil registrou o caso como homicídio por arma de fogo. A vítima, um homem de 34 anos, chegou a apresentar sinais vitais e recebeu os primeiros socorros do SAMU, mas morreu dentro da ambulância, no momento em que seria encaminhado ao hospital.

As informações preliminares apontam que, durante uma discussão entre os dois homens, o autor teria sacado uma arma e efetuado disparos, atingindo a vítima.