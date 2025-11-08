A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio registrada na madrugada deste sábado (8) na região central de Caçapava, no Vale do Paraíba. Um jovem de 22 anos foi esfaqueado após tentar separar uma briga em frente a uma adega, na Praça Luís Galdino, via Favorino, por volta das 4h.



De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de “tentativa de homicídio com arma branca”. No local, os agentes encontraram três pessoas abrigadas em um coreto. A vítima apresentava quatro ferimentos por faca — um no rosto, um no braço esquerdo, um na coxa esquerda e outro nas nádegas.

Testemunhas relataram que não viram o momento exato da agressão, mas prestaram socorro ao rapaz sob forte chuva. Ainda segundo o registro policial, o jovem contou que tentou apartar uma confusão em frente à adega e, após a dispersão, um dos envolvidos retornou e o atacou com a faca.