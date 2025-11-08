O forte ciclone extratropical que atingiu o Vale do Paraíba nesta sábado (8) provocou estragos em vários pontos de Paraibuna, com maior impacto registrado no Bosque Municipal.
De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, diversas árvores caíram e um trailer de lanches foi completamente destruído após ser atingido por uma árvore de grande porte.
O trailer, identificado como “Léo Café e Pastel”, teve perda total. Outros pontos do bosque, que abriga quatro a cinco trailers de alimentação, também foram danificados. “Muitas árvores caíram, nem dá para contabilizar a quantidade”, relatou Cláudio Monteiro, da Assessoria de Comunicação, que registrou as imagens do local logo após o vendaval.
Segundo Monteiro, assim que as primeiras imagens e vídeos dos estragos começaram a circular, a Prefeita de Paraibuna determinou a mobilização imediata de todas as equipes municipais. Participam da força-tarefa a Defesa Civil, o Departamento de Serviços Municipais e o Consórcio Três Rios, responsável por ações de zeladoria e jardinagem.
O objetivo é garantir apoio à população e proteger o patrimônio público. “O mais importante são as pessoas. Até o momento, não há registro oficial de desabrigados ou desalojados”, informou Monteiro.
O temporal também provocou destelhamentos em várias residências e no prédio do Mercadão Municipal, que teve parte da cobertura arrancada pelos ventos fortes.
As ocorrências estão relacionadas à passagem do ciclone extratropical que já havia motivado alerta da Defesa Civil Estadual, válido para todo o Litoral Norte e regiões do Vale do Paraíba.