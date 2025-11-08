O forte ciclone extratropical que atingiu o Vale do Paraíba nesta sábado (8) provocou estragos em vários pontos de Paraibuna, com maior impacto registrado no Bosque Municipal.

De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, diversas árvores caíram e um trailer de lanches foi completamente destruído após ser atingido por uma árvore de grande porte.

O trailer, identificado como “Léo Café e Pastel”, teve perda total. Outros pontos do bosque, que abriga quatro a cinco trailers de alimentação, também foram danificados. “Muitas árvores caíram, nem dá para contabilizar a quantidade”, relatou Cláudio Monteiro, da Assessoria de Comunicação, que registrou as imagens do local logo após o vendaval.