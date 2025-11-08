Uma árvore de grande porte caiu sobre uma residência na rua das Petúnias, no bairro Jardim Santo Antônio da Boa Vista, em Jacareí, na manhã deste sábado (8). A queda ocorreu durante a chuva intensa que atingiu a cidade e deixou os moradores presos dentro de casa, aguardando ajuda.

De acordo com relatos de vizinhos, a árvore atingiu parte do portão e um veículo estacionado em frente à residência, rompendo também cabos da rede elétrica. A fiação ficou caída sobre o carro e próxima à entrada da casa, o que impede a saída dos moradores por risco de choque elétrico.