Árvore cai sobre casa em Jacareí e deixa moradores ilhados

Árvore caiu com a força da chuva
Uma árvore de grande porte caiu sobre uma residência na rua das Petúnias, no bairro Jardim Santo Antônio da Boa Vista, em Jacareí, na manhã deste sábado (8). A queda ocorreu durante a chuva intensa que atingiu a cidade e deixou os moradores presos dentro de casa, aguardando ajuda.

De acordo com relatos de vizinhos, a árvore atingiu parte do portão e um veículo estacionado em frente à residência, rompendo também cabos da rede elétrica. A fiação ficou caída sobre o carro e próxima à entrada da casa, o que impede a saída dos moradores por risco de choque elétrico.

Moradores informaram que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros já foram acionados, mas até o momento não conseguiram atendimento devido à alta demanda de ocorrências relacionadas ao temporal.

Ainda segundo os vizinhos, pedidos anteriores de poda e remoção da árvore já haviam sido feitos à prefeitura, mas nenhuma ação efetiva foi realizada.

Enquanto aguardam o socorro, a família permanece dentro de casa, sem energia elétrica e sob chuva constante, o que preocupa especialmente por conta da presença de crianças pequenas no local.

