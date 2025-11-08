Uma árvore de grande porte caiu sobre uma residência na rua das Petúnias, no bairro Jardim Santo Antônio da Boa Vista, em Jacareí, na manhã deste sábado (8). A queda ocorreu durante a chuva intensa que atingiu a cidade e deixou os moradores presos dentro de casa, aguardando ajuda.
De acordo com relatos de vizinhos, a árvore atingiu parte do portão e um veículo estacionado em frente à residência, rompendo também cabos da rede elétrica. A fiação ficou caída sobre o carro e próxima à entrada da casa, o que impede a saída dos moradores por risco de choque elétrico.
Moradores informaram que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros já foram acionados, mas até o momento não conseguiram atendimento devido à alta demanda de ocorrências relacionadas ao temporal.
Ainda segundo os vizinhos, pedidos anteriores de poda e remoção da árvore já haviam sido feitos à prefeitura, mas nenhuma ação efetiva foi realizada.
Enquanto aguardam o socorro, a família permanece dentro de casa, sem energia elétrica e sob chuva constante, o que preocupa especialmente por conta da presença de crianças pequenas no local.