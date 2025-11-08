08 de novembro de 2025
ACIDENTE

Jovem de 19 anos fica ferido após capotamento em rodovia do Vale

Por Leandro Vaz | Cunha
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Motorista ficou ferido
Motorista ficou ferido

Um jovem de 19 anos ficou ferido após o capotamento de um automóvel na manhã deste sábado (8), em Cunha.

De acordo com informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a equipe foi acionada por volta das 6h30, via telefone 192, para atendimento na Rua José das Graças.

No local, os socorristas encontraram o motorista com ferimentos leves. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Cunha.

Uma segunda vítima do acidente já havia sido levada ao hospital por terceiros antes da chegada do Samu.

As causas do capotamento ainda serão apuradas.

