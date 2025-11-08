Um jovem de 19 anos ficou ferido após o capotamento de um automóvel na manhã deste sábado (8), em Cunha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a equipe foi acionada por volta das 6h30, via telefone 192, para atendimento na Rua José das Graças.