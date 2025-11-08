As fortes chuvas acompanhadas de ventania que atingiram o Vale do Paraíba na madrugada deste sábado (8) provocaram queda de árvores e danos materiais em Taubaté.
Na região central da cidade, uma árvore caiu sobre uma residência, causando destruição parcial do telhado. O caso também foi registrado no bairro Jardim Maria Augusta, na Travessa Maria Aparecida Salles Nobre, onde outra árvore atingiu uma casa. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido.
O bairro Caieiras foi um dos mais afetados pelo temporal, segundo a Defesa Civil municipal. Equipes seguem nas ruas realizando a retirada de galhos e avaliações estruturais em imóveis atingidos.
De acordo com a Defesa Civil do Estado, São José dos Campos registrou as rajadas de vento mais fortes de São Paulo, chegando a 109 km/h durante a madrugada. O valor superou o de Ourinhos (93 km/h) e da capital paulista (80 km/h).
As autoridades seguem em estado de atenção e orientam os moradores a evitarem áreas de risco, especialmente durante a ocorrência de ventos fortes.