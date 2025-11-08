As fortes chuvas acompanhadas de ventania que atingiram o Vale do Paraíba na madrugada deste sábado (8) provocaram queda de árvores e danos materiais em Taubaté.

Na região central da cidade, uma árvore caiu sobre uma residência, causando destruição parcial do telhado. O caso também foi registrado no bairro Jardim Maria Augusta, na Travessa Maria Aparecida Salles Nobre, onde outra árvore atingiu uma casa. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido.