Um motorista ficou ferido após o carro em que estava capotar na manhã deste sábado (8) na Via Dutra, em Jacareí. O acidente ocorreu por volta das 7h30, na altura do quilômetro 173, no sentido São Paulo.

De acordo com informações da concessionária CCR Rio-SP, o veículo perdeu o controle e capotou, ficando com as rodas para cima no canteiro lateral da rodovia. A principal suspeita é de que o condutor tenha sofrido aquaplanagem devido à pista molhada.