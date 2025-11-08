08 de novembro de 2025
ACIDENTE

URGENTE: Motorista capota na Via Dutra em Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
Da redação
Um motorista ficou ferido após o carro em que estava capotar na manhã deste sábado (8) na Via Dutra, em Jacareí. O acidente ocorreu por volta das 7h30, na altura do quilômetro 173, no sentido São Paulo.

De acordo com informações da concessionária CCR Rio-SP, o veículo perdeu o controle e capotou, ficando com as rodas para cima no canteiro lateral da rodovia. A principal suspeita é de que o condutor tenha sofrido aquaplanagem devido à pista molhada.

O motorista teve ferimentos leves e recebeu atendimento no local pelas equipes de resgate da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Por conta do atendimento à ocorrência, o tráfego chegou a ficar parcialmente interditado no trecho, mas já foi liberado.

A chuva constante que atinge a região desde a madrugada tem exigido atenção redobrada dos motoristas. A PRF reforça a orientação para que os condutores reduzam a velocidade e mantenham distância segura de outros veículos em condições de pista molhada.

