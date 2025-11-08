A passagem de um ciclone extratropical durante a madrugada deste sábado (8) provocou chuvas intensas e ventos fortes em diversas cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte. As rajadas causaram quedas de árvores, algumas sobre residências, mas não há registro de feridos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Defesa Civil do Estado, São José dos Campos registrou as rajadas mais fortes de São Paulo, com ventos chegando a 109 km/h. O índice superou o de Ourinhos (93 km/h) e o da capital paulista (80 km/h).