A passagem de um ciclone extratropical durante a madrugada deste sábado (8) provocou chuvas intensas e ventos fortes em diversas cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte. As rajadas causaram quedas de árvores, algumas sobre residências, mas não há registro de feridos.
Segundo a Defesa Civil do Estado, São José dos Campos registrou as rajadas mais fortes de São Paulo, com ventos chegando a 109 km/h. O índice superou o de Ourinhos (93 km/h) e o da capital paulista (80 km/h).
Na Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), uma árvore caiu no km 17,6, no sentido Taubaté, em São Luiz do Paraitinga. De acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), o acostamento precisou ser interditado, mas o trânsito segue sem congestionamentos.
Em Taubaté, uma árvore atingiu uma casa na Travessa Maria Aparecida Salles Nobre, no Jardim Maria Augusta. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.
Em São José dos Campos, foram registradas duas quedas de árvores, uma na estrada do Cajuru (zona leste) e outra na zona norte.
Já em Santa Branca, o temporal provocou dez quedas de árvores e deixou 20 residências destelhadas, conforme informou a Defesa Civil municipal.
Na Rodovia Oswaldo Cruz, em São Luiz do Paraitinga, o órgão estadual confirmou novamente a queda de árvore no trecho citado, sem vítimas.
No Litoral Norte, São Sebastião também foi impactada pela ventania. A prefeitura relatou seis quedas de árvores, sendo quatro na Costa Sul, uma na região central e outra na Costa Norte. A cidade também enfrentou interrupções no fornecimento de energia elétrica. As equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Serviços Públicos seguem em campo realizando vistoria e limpeza das vias.
Até o momento, não há registro de feridos ou desabrigados nas cidades atingidas.