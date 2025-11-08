São José dos Campos registrou, até a manhã deste sábado (8), a maior velocidade de ventos do Estado de São Paulo, segundo dados da Defesa Civil estadual. As rajadas chegaram a 109 km/h durante a madrugada, superando cidades como Ourinhos (93 km/h) e a capital paulista (80 km/h).
A ventania intensa surpreendeu os moradores. Muitos joseenses relataram ter sido acordados pelo barulho do vento no meio da noite. Até o momento, não há registros oficiais de danos ou ocorrências graves relacionados ao fenômeno.
A Defesa Civil emitiu, ainda na noite de sexta-feira (7), um alerta severo para São José dos Campos e outras cidades do Vale do Paraíba. O aviso, enviado por meio do sistema Cell Broadcast, que dispara notificações automáticas nos celulares, alerta para chuvas intensas e ventos fortes ao longo deste sábado (8).
Segundo o comunicado, há risco de tempestades localizadas, com possibilidade de destelhamentos, quedas de árvores, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
A Defesa Civil orienta que a população evite áreas abertas, busque abrigo seguro e não se proteja sob árvores durante rajadas de vento. Em caso de emergência, o contato deve ser feito pelos números 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).
O órgão segue monitorando as condições climáticas e recomenda que os moradores acompanhem as atualizações pelos canais oficiais, mantendo atenção redobrada até que o alerta seja suspenso.