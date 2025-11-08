São José dos Campos registrou, até a manhã deste sábado (8), a maior velocidade de ventos do Estado de São Paulo, segundo dados da Defesa Civil estadual. As rajadas chegaram a 109 km/h durante a madrugada, superando cidades como Ourinhos (93 km/h) e a capital paulista (80 km/h).

A ventania intensa surpreendeu os moradores. Muitos joseenses relataram ter sido acordados pelo barulho do vento no meio da noite. Até o momento, não há registros oficiais de danos ou ocorrências graves relacionados ao fenômeno.