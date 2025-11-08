08 de novembro de 2025
ACIDENTE

Caminhão perde o controle e deixa uma pessoa morta na região

Por Jesse Nascimento | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Acidente deixou pessoa morta
Acidente deixou pessoa morta

Um grave acidente foi registrado no fim da tarde de sexta-feira (7), por volta das 18h10, na Vila Natal, em Campos do Jordão. Um caminhão de reciclagem teria perdido o controle em uma descida e colidido violentamente contra um muro e um portão.

Com o impacto, três pessoas ficaram presas às ferragens. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas morreu no local, enquanto as outras duas foram resgatadas com vida e encaminhadas ao Pronto-Socorro municipal.

As equipes da Estação Campos do Jordão utilizaram técnicas de desencarceramento para liberar os feridos. O veículo ficou bastante danificado e, durante o atendimento, o tráfego precisou ser parcialmente bloqueado para garantir a segurança dos socorristas.

As causas do acidente ainda serão investigadas.

