Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam, na noite desta sexta-feira (7), uma ocorrência de incêndio em uma casa no bairro São Gonçalo, em Taubaté.
De acordo com a corporação, o fogo atingiu um dos cômodos da casa, onde estava o dono do imóvel, um idoso de 63 anos, que se recusava a sair.
"Os bombeiros atuaram no combate às chamas e rescaldo, retirando o morador com segurança", informou o Corpo de Bombeiros.
"Durante a ocorrência, foi verificado que a estrutura apresentava rachaduras e fissuras, indicando risco de colapso. A Defesa Civil foi acionada, interditou o imóvel e acionou a Assistência Social, devido também ao acúmulo de resíduos no interior da casa. A residência foi isolada para segurança da população", complementou a corporação.