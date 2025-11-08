Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam, na noite desta sexta-feira (7), uma ocorrência de incêndio em uma casa no bairro São Gonçalo, em Taubaté.

De acordo com a corporação, o fogo atingiu um dos cômodos da casa, onde estava o dono do imóvel, um idoso de 63 anos, que se recusava a sair.

"Os bombeiros atuaram no combate às chamas e rescaldo, retirando o morador com segurança", informou o Corpo de Bombeiros.