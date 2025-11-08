08 de novembro de 2025
COMBATE ÀS CHAMAS

Bombeiros resgatam idoso após incêndio em residência em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Corpo de Bombeiros

Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam, na noite desta sexta-feira (7), uma ocorrência de incêndio em uma casa no bairro São Gonçalo, em Taubaté.

De acordo com a corporação, o fogo atingiu um dos cômodos da casa, onde estava o dono do imóvel, um idoso de 63 anos, que se recusava a sair.

"Os bombeiros atuaram no combate às chamas e rescaldo, retirando o morador com segurança", informou o Corpo de Bombeiros.

"Durante a ocorrência, foi verificado que a estrutura apresentava rachaduras e fissuras, indicando risco de colapso. A Defesa Civil foi acionada, interditou o imóvel e acionou a Assistência Social, devido também ao acúmulo de resíduos no interior da casa. A residência foi isolada para segurança da população", complementou a corporação.

