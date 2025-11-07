A Defesa Civil emitiu, na noite desta sexta-feira (7), novo alerta severo para São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba. O aviso, enviado por meio do sistema Cell Broadcast — que dispara notificações automáticas em celulares —, alerta para condições de chuva intensa e rajadas de vento forte nas próximas horas e ao longo do sábado (8).

Segundo o comunicado, há risco de tempestades localizadas, com possibilidade de destelhamentos, quedas de árvores, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas abertas, buscar abrigo seguro e não se abrigar debaixo de árvores durante a ocorrência de ventos fortes. Em caso de emergência, o contato deve ser feito pelos números 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).