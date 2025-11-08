Um incêndio destruiu parte de um apartamento localizado no quarto andar de um prédio, nesta terça-feira (4), em Carazinho, na Região Norte do Rio Grande do Sul. Durante o trabalho de combate às chamas, os bombeiros encontraram uma Bíblia quase intacta em meio aos destroços.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou próximo ao sofá da sala e se espalhou rapidamente para a cozinha e parte do corredor. A principal suspeita é de que o incêndio tenha sido causado por um curto-circuito no sistema elétrico do imóvel.
Durante a operação, o sargento Ederson Castro relatou surpresa com o achado. “A Bíblia estava aberta sobre um balcão e, se observar bem, a televisão que estava sobre ela simplesmente derreteu. Tem coisa que não dá pra explicar. Isso reforça a nossa fé”, afirmou o militar.
A moradora do apartamento, uma idosa, conseguiu sair a tempo e não se feriu. O cachorro dela foi resgatado e levado a um veterinário, mas passa bem.
O trabalho de rescaldo durou cerca de uma hora e contou com dois caminhões e aproximadamente 4 mil litros de água para o controle total das chamas.