08 de novembro de 2025
TRAGÉDIA E FÉ

Após incêndio destruir apartamento, Bíblia segue intacta

Por Da Redação | Carazinho (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Corpo de Bombeiro
Após incêndio destruir apartamento, Bíblia segue intacta
Após incêndio destruir apartamento, Bíblia segue intacta

Um incêndio destruiu parte de um apartamento localizado no quarto andar de um prédio, nesta terça-feira (4), em Carazinho, na Região Norte do Rio Grande do Sul. Durante o trabalho de combate às chamas, os bombeiros encontraram uma Bíblia quase intacta em meio aos destroços.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou próximo ao sofá da sala e se espalhou rapidamente para a cozinha e parte do corredor. A principal suspeita é de que o incêndio tenha sido causado por um curto-circuito no sistema elétrico do imóvel.

Durante a operação, o sargento Ederson Castro relatou surpresa com o achado. “A Bíblia estava aberta sobre um balcão e, se observar bem, a televisão que estava sobre ela simplesmente derreteu. Tem coisa que não dá pra explicar. Isso reforça a nossa fé”, afirmou o militar.

A moradora do apartamento, uma idosa, conseguiu sair a tempo e não se feriu. O cachorro dela foi resgatado e levado a um veterinário, mas passa bem.

O trabalho de rescaldo durou cerca de uma hora e contou com dois caminhões e aproximadamente 4 mil litros de água para o controle total das chamas.