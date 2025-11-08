Um incêndio destruiu parte de um apartamento localizado no quarto andar de um prédio, nesta terça-feira (4), em Carazinho, na Região Norte do Rio Grande do Sul. Durante o trabalho de combate às chamas, os bombeiros encontraram uma Bíblia quase intacta em meio aos destroços.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou próximo ao sofá da sala e se espalhou rapidamente para a cozinha e parte do corredor. A principal suspeita é de que o incêndio tenha sido causado por um curto-circuito no sistema elétrico do imóvel.