Um homem de 65 anos foi preso suspeito de matar o vizinho após uma discussão motivada por crianças que jogavam futebol na rua. A vítima, Deivid Simões da Silva, de 28 anos, foi atingida por disparos e não resistiu aos ferimentos.

O crime ocorreu no domingo (2), em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Segundo a investigação, o suspeito teria se irritado porque a bola das crianças batia constantemente no portão de sua casa. A prisão aconteceu na terça-feira (4).