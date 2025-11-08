08 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

TRAGÉDIA

Kyara, de 10 anos, morre após levar picada de escorpião

Por Da Redação | Araponga (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais
Kyara Sofya dos Santos Lopes
Kyara Sofya dos Santos Lopes

Uma menina de 10 anos morreu após ser picada por um escorpião enquanto seguia para a escola. A vítima, identificada como Kyara Sofya dos Santos Lopes, chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

O caso ocorreu nessa quinta-feira (6), em Araponga, na Zona da Mata de Minas Gerais. Em nota, a Prefeitura lamentou a morte da criança e prestou solidariedade à família. “Kyara permanecerá viva na memória e no coração de todos que tiveram a alegria de conhecê-la e compartilhar de sua doçura”, diz o comunicado.

Após o incidente, a escola onde a menina estudava passou por vistoria de agentes de combate às endemias, que não encontraram focos de escorpiões no local. A instituição foi liberada para retomar as atividades normalmente.

A administração municipal reforçou orientações à população sobre medidas preventivas para evitar acidentes com escorpiões. Entre as recomendações estão manter quintais limpos, evitar o acúmulo de entulho, vedar ralos e frestas e sempre verificar roupas e calçados antes de usá-los.

