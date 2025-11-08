Uma menina de 10 anos morreu após ser picada por um escorpião enquanto seguia para a escola. A vítima, identificada como Kyara Sofya dos Santos Lopes, chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

O caso ocorreu nessa quinta-feira (6), em Araponga, na Zona da Mata de Minas Gerais. Em nota, a Prefeitura lamentou a morte da criança e prestou solidariedade à família. “Kyara permanecerá viva na memória e no coração de todos que tiveram a alegria de conhecê-la e compartilhar de sua doçura”, diz o comunicado.